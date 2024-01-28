Скільки новобранців можуть підготувати навчальні центри в Україні: генерал Ніколюк відповів

На службових нарадах уточнюють фактичні спроможності для підготовки військовослужбовців та реальний стан інструкторського складу.

Командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк запевнив, що у навчальних центрах України готові підготувати і 100, і 200, і 500 тисяч новобранців.

Про це він говорив в інтерв’ю “Радіо Свобода”.

“Як буде визначено законом про мобілізацію, ми готові”, - запевнив генерал.

За його словами, в даний час постійно проводяться відповідні заходи, відбуваються службові наради, на яких уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, значна частина якого задіяна в районах виконання бойових завдань.

“Станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити. Якщо аналізувати, скільки [військовослужбовців] було підготовлено за кордоном і на території нашої держави, то це, скажімо так, 20% за кордоном, решта підготовлені тут”, - повідомив Віктор Ніколюк.

Нагадаємо, раніше військовий аналітик Олексій Гетьман повідомив, що Україна здатна мобілізувати 500 тисяч осіб протягом навіть трьох місяців.

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