Скільки пар в Україні розлучилися за перше півріччя 2024-го: статистика шлюбів

Українці стали частіше розлучатися і рідше одружуватися. Водночас зросла кількість шлюбних договорів.

Про це повідомили в "Опендатабот".

За перші пів року 2024-го українці створили 72 766 нових сімей. Це на 15% менше, аніж за той самий період торік, та на третину менше відповідно до 2022 року.

Після "весільного буму" у перший рік повномасштабного вторгнення щороку кількість одружень поступово зменшувалася. Цьогоріч вперше було створено навіть менше нових родин, аніж до великої війни.

Водночас, нові родини створюються більш усвідомлено: українці все частіше укладають шлюбні договори. Від початку року використано 3768 нотаріальних бланків, що на чверть більше, ніж торік.

Де українці одружуються найчастіше

За даними "Опендатабот", найбільше шлюбів уклали в Києві (9392), на Дніпропетровщині (7 тис.) та Одещині (4,8 тис.)

Фото: opendatabot.com

Кількість розлучень

Після спаду у перший рік повномасштабного вторгнення два роки поспіль стабільно більшає розлучень. За перші шість місяців 2024 року зареєстровано 15,5 тисячі розлучень, що в 1,5 раза більше, ніж торік, і на 18% більше, ніж у першому півріччі 2021 року.

В антирейтингу за кількістю розлучень так само попереду Київ (2118 розірвань шлюбу), Дніпропетровська область (1404 розлучень) та Харківщина (1148 розлучень).

За винятком окупованих територій та регіонів, де ведуться бойові дії, найменше розлучень у Закарпатській області – 224, а найменше одружуються у Чернівецькій області – 1376 нових сімей цьогоріч.

Раніше повідомлялося, що в Україні смертність утричі перевищила народжуваність.

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