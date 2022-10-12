Скільки пенсіонерів в Україні отримують пенсію до 3000 гривень: дані ПФУ

За перші шість місяців 2022 року середня пенсія в Україні зросла на 17% у гривневому та на 10% у доларовому еквіваленті. Але частина пенсіонерів все ще отримують менше 3 000 гривень пенсії. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.

Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" з посиланням на дані, опубліковані Пенсійним Фондом України, частка пенсіонерів, які отримують пенсію до 3 000 гривень, 2022 року становить 43% від загальної кількості. А 2021 року їх було 54%.

Також варто зазначити, що в першому півріччі 2022 року розмір середньої пенсії виріс до 4 437 гривень (або 152 дол.), якщо порівнювати з цим же періодом 2021 року. Однак після зміни курсу національної валюти, який відбувся у липні 2022 року, середня пенсія становить 121 дол.

Якщо ж говорити про частку пенсіонерів, які 2022 року отримують пенсію в розмірі понад 10 тисяч гривень (273 дол.), то вона становить 6,6% від загальної вартості. Пенсію в розмірі 5 000-10 000 (137-273 дол.) гривень отримують 18,5% пенсіонерів.

В повідомленні також сказано, що 2022 року кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 200 тисяч. Темпи скорочення, порівняно з 2021 роком, дещо вщухли. За перше півріччя минулого року кількість пенсіонерів зменшилася на 1,5%, а 2022 року - на 0,6%. Загалом на липень 2022 року в Україні пенсію отримують 10 775 414 пенсіонерів.