Поліція влаштувала облави у справах переправлення ухилянтів за кордон: перші деталі спецоперації

Всі деталі спецоперації буде оприлюднено після завершення усіх слідчих дій.
Організаторам та учасникам незаконних схем переправлення осіб через кордон оголошено 45 підозр.
Про це повідомляє Нацполіція.
Такі результати проведення першого етапу спецоперації з перекриття каналів вивезення чоловіків призовного віку за кордон станом на 14:35.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції спільно з Держприкордонслужбою, працівниками прокуратур та Офісу генерального прокурора із залученням співробітників ТЦК та СП.
Деталі спецоперації буде оприлюднено після завершення усіх слідчих дій.
Раніше ТСН.ua писав, на яку нову хитрість пішли ухилянти через мобілізацію.
Читайте також:
- "Приречене кохання": на кордоні з Польщею затримано псевдоподружжя
- Дружина "купила" дитину, щоб чоловік виїхав за кордон: ДПСУ затримала порушника
- Одружився із сестрою, щоб виїхати за кордон: прикордонники викрили ухилянта
- Чи є підставою для перетину кордону документ, що підтверджує зняття особи з військового обліку: у Верховному Суді пояснили