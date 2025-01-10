Поліція влаштувала облави у справах переправлення ухилянтів за кордон: перші деталі спецоперації

Всі деталі спецоперації буде оприлюднено після завершення усіх слідчих дій.

Організаторам та учасникам незаконних схем переправлення осіб через кордон оголошено 45 підозр.

Про це повідомляє Нацполіція.

Такі результати проведення першого етапу спецоперації з перекриття каналів вивезення чоловіків призовного віку за кордон станом на 14:35.

Слідчі дії тривають / Фото: Національна поліція України

Слідчі дії тривають.

Слідчі дії тривають / Фото: Національна поліція України

Нагадаємо, понад 600 одночасних обшуків проводять оперативники ДСР та слідчі Нацполіції спільно з Держприкордонслужбою, працівниками прокуратур та Офісу генерального прокурора із залученням співробітників ТЦК та СП.

Слідчі дії тривають / Фото: Національна поліція України

Деталі спецоперації буде оприлюднено після завершення усіх слідчих дій.

Раніше ТСН.ua писав, на яку нову хитрість пішли ухилянти через мобілізацію.

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