Скільки платять військовослужбовцям під час звільнення з ЗСУ: подробиці

Виплата при звільненні з цих причин також становить 50% місячного грошового забезпечення за кожний рік служби.

При звільненні військовослужбовці ЗСУ отримують 50% місячного забезпечення за кожен рік служби. Мобілізовані військові мають право на 4% від місячного забезпечення за кожен місяць служби.

Деталі про забезпечення військовослужбовців - розповідаємо далі.

Грошова допомога військовим

При звільненні з військової служби військовослужбовець отримує одноразову грошову допомогу. Виплати можна поділити на дві основні групи залежно від підстав звільнення:

за станом здоров'я: військові, які змушені залишити службу через стан здоров'я, мають право на одноразову компенсацію у розмірі 50% від їхнього місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби. Вислуга років при цьому не враховується, тобто виплати здійснюються незалежно від кількості років, відслужених у ЗСУ.

Звільнення з інших причин: серед інших причин для звільнення, що впливають на види компенсацій, виділяють:

досягнення граничного віку;

скорочення штату;

закінчення терміну контракту;

пряме підпорядкування близькій особі;

систематичне невиконання умов контракту командуванням.

Водночас виплата при звільненні з цих причин також становить 50% місячного грошового забезпечення за кожний рік служби, але виплачується лише за наявності вислуги не менше 10 років.

Додаткові виплати

Крім одноразової допомоги, військові при звільненні мають право на ряд додаткових виплат. А саме:

грошове забезпечення за місяць, коли здійснюється звільнення: воно включає посадовий оклад, надбавки, доплати та винагороди;

компенсація за недоотримане речове майно: військовий отримує вартість речового забезпечення, якого не отримав за час служби;

компенсація за невикористані відпустки, що охоплює щорічні та додаткові відпустки, на які військовий мав право під час служби;

допомога на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань, якщо ці виплати не надавалися в рік звільнення.

Окремі види фінансової підтримки передбачені для родин військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили в полон. Ці виплати включають компенсації, що залежать від умов договору та законодавчих актів.

Яка зарплата у військовослужбовців

Заробітна плата військовослужбовців в Україні залишається на поточному рівні щонайменше до кінця 2024 року, із збереженням чинних надбавок. Основні щомісячні додаткові виплати залежать від умов служби і можуть становити:

30 тис. грн – за виконання бойових завдань у рамках захисту України;

50 тис. грн – для військових у штабах, органах управління та командування;

100 тис. грн – для тих, хто перебуває в зоні активних бойових дій або проходить реабілітацію після поранень;

70 тис. грн – для тих, хто перебуває на передовій.

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