Скільки потрібно заробляти, щоб отримати бронювання від мобілізації – відповідь адвоката

Особу, яка не оновила дані та перебуває в розшуку неможливо забронювати.

В Україні змінилися правила бронювання. Щоб отримати бронь, військовозобов'язаний повинен отримувати певний рівень заробітної плати.

Про це розповів юрист Владислав Лук'яненко для видання "Фокус".

За словами Лук'яненка, щоб військовозобов'язаного працівника забронювали, він має відповідати таким критеріям:

Також читайте Мобілізація 18-річних: чи зменшиться вік призовників в Україні

перебувати на військовому обліку; оновити військово-облікові дані; працювати на критично важливому підприємстві, на якому нараховується зарплата за кожний місяць останнього звітного періоду (квартал) не нижче за розмір 20 000 гривень.

Також бронювання військовозобов'язаних тепер здійснюється за списками військовозобов'язаних, які пропонуються до бронювання в електронній формі засобами порталу "Дія".

Згідно з новими правилами бронювання, протягом 72 годин з моменту формування списку в Реєстрі "Оберіг" переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік на строк дії відстрочки здійснюється автоматично у разі відповідності всім вище наведеним вимогам до працівника.

Термін дії відстрочки для військовозобов'язаних працівників критично важливого підприємства на підставі бронювання не може перевищувати 12 місяців.

Нагадаємо, мінекономіки України відновило надання статусу критичності підприємствам для бронювання працівників від мобілізації.

Читайте також: