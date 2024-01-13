Скільки повинна тривати підготовка новобранців: командир взводу пояснив особливості тренувань

Під час підготовки бійцям потрібно мало спати та багато рухатись.

Командир артилерійського взводу 30 ОМБР ім. князя Костянтина Острозького Олег Булатецький вважає, що для підготовки “нормального військового” потрібно приблизно шість місяців. “Це мінімум”, - наголосив боєць.

Про це командир взводу говорив в ефірі "1+1".

За його словами, бажано, щоб серед новобранців були молоді люди, тому що підготовка до армії — це, як він каже, кросфіт, тобто інтенсивні тренування.

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“Піхота, зазвичай – це кросфіт, та взагалі не тільки піхота. Артилерія – це кросфіт, танки – це кросфіт, армія – це кросфіт. Потрібно мало спати, багато рухатись, рухатись не просто, а рухатися із навантаженням. Це дуже виснажливо”, - зауважив Олег Булатецький.

Військовий стверджує, що чоловіки віком понад сорок років, які здебільшого не займалися спортом, таких навантажень можуть і не витримати.

Нагадаємо, начальник Служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо раніше розповів, що для українських новобранців місяць часу йде базова військова підготовка, потім усе залежить від того, який фах буде обраний для цієї людини.

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