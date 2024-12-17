"Скільки позицій проспано п’яними": Аліна Михайлова відверто про проблему пияцтва і наркотиків в армії

Михайлова наголосила, що пияцтво і наркотики — це рак армії.

Алкоголіки і наркомани є величезною проблемою в армії і смертельною загрозою для підрозділу, де вони служать.

Про це заявила керівниця медичної служби "УЛЬФ" окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла Аліна Михайлова, натякаючи скоріше за все на скандал в 211 бригаді.

Вона дорікнула, що "дуже легко сидіти вдома на дивані і горлати про "права" алкоголіків і наркоманів в армії".

"Але більшість із вас навіть не уявляє, якою смертельною загрозою це є для підрозділу. Я знаю, що кажу: 6 років у війську, з яких три офіційно та ще три як доброволець бойового підрозділу. Я бачила, що таке пияцтво й наркоманія на фронті – коли солдат на позиції тримає не автомат, а пляшку, коли людина, яка має тебе прикривати, шукає чергову дозу або "склянку", – каже Михайлова.

Вона наголосила, що йдеться не просто про слабкість, а про загрозу життю кожного навколо.

"Скільки позицій було проспано п’яними? Скільки разів ворог спокійно заходив, поки алкаші спали в калюжі антисептика? Скільки сплячих забрали в полон або просто зарізали? Вам про це не скажуть по телевізору, але це відбувається", – шокувала розповіддю парамедикиня.

Системна проблема

За її словами, поки ТЦК і ВЛК закривають очі, "п’яні та обколоті бійці йдуть на фронт".

Михайлова зауважує, що йдеться не поодинокі випадки, адже ВЛК виконують план.

"Потім цю шушеру кидають на командирів. А вони змушені ставити їх на позиції, бо інших немає", – розповідає вона.

Що пропонує Михайлова

1. Відбір і контроль:

Жорсткі ВЛК і ТЦК: хронічні залежні – непридатні. Жодних винятків.

Психологічна перевірка

2. Нульова толерантність до алкоголю і наркотиків:

Чіткі правила: жодної краплі алкоголю на позиції.

Покарання: миттєве відсторонення, штрафи або вивід із бойового складу.

3. Реабілітація:

Створення програм лікування для залежних за межами бойових підрозділів.

Психологічна підтримка, щоб бійці не "зривались" у стресі.

Аліна Михайлова наголосила, що пияцтво і наркотики — це рак армії, зрада своїх побратимів, позицій і всієї країни.

"Якщо ми це терпимо, ми програємо не тільки ворогу, але й самі собі. Війна — це дисципліна, ясний розум і сила волі. І ті, хто обирає деградацію, не мають права бути тут. Бо їхня слабкість — це чиясь смерть...", – підсумувала вона.

Скриншот смс Аліни Михайлової під час її командування на зведеному стабі в Покровську для дружніх підрозділів

Нагадаємо, 16 грудня довколо 211-ї бригади ЗСУ спалахнув гучний скандал. Журналісти "Української правди" опублікували розлогий матеріал, в якому розповіли про численні факти знущань над військовослужбовцями, зловживання командуванням, побори та катування.

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