Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду: нардепка пояснила деталі

Анна Скороход зазначила, що структура ТЦК складається з військовослужбовців, держслужбовців і співробітників ЗСУ, які працюють за трудовими договорами.

В Україні 80% співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають бойового досвіду. Багато працівників ТЦК працюють за трудовим договором.

Про це народна депутатка Анна Скороход повідомила в ефірі "Вечір.LIVE" у п'ятницю, 15 листопада.

Більшість працівників ТЦК не були в бою

Скороход зазначила, що структура ТЦК складається з військовослужбовців, держслужбовців і співробітників Збройних сил, які працюють за трудовими договорами.

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Депутатка додала, що іноді керівні посади в ТЦК обіймають люди без досвіду, але "з впливовими зв’язками".

"Знаєте, кажуть: "Систему неможливо змінити". Ні, змінити можливо все, якщо мати на це бажання", — вважає нардепка.

Нагадаємо, 15 листопада у Мережі поширили відео з підписом про те, що нібито співробітник ТЦК стріляв у цивільного. У Міноборони підтвердили, що на відео працівник ТЦК. Там заявили, що вивчають інформацію щодо інциденту.

Працівник ТЦК відкрив вогонь по цивільному?! На Київщині чули стрілянину!

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