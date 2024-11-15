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Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду: нардепка пояснила деталі

Скільки працівників ТЦК не мають бойового досвіду: нардепка пояснила деталі

Рейди ТЦК / Колаж ТСН.ua

Анна Скороход зазначила, що структура ТЦК складається з військовослужбовців, держслужбовців і співробітників ЗСУ, які працюють за трудовими договорами.

В Україні 80% співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають бойового досвіду. Багато працівників ТЦК працюють за трудовим договором.

Про це народна депутатка Анна Скороход повідомила в ефірі "Вечір.LIVE" у п'ятницю, 15 листопада.

Більшість працівників ТЦК не були в бою 

Скороход зазначила, що структура ТЦК складається з військовослужбовців, держслужбовців і співробітників Збройних сил, які працюють за трудовими договорами. 

Депутатка додала, що іноді керівні посади в ТЦК обіймають люди без досвіду, але "з впливовими зв’язками".

"Знаєте, кажуть: "Систему неможливо змінити". Ні, змінити можливо все, якщо мати на це бажання", — вважає нардепка.

Нагадаємо, 15 листопада у Мережі поширили відео з підписом про те, що нібито співробітник ТЦК стріляв у цивільного. У Міноборони підтвердили, що на відео працівник ТЦК. Там заявили, що вивчають інформацію щодо інциденту.

Працівник ТЦК відкрив вогонь по цивільному?! На Київщині чули стрілянину!

Працівник ТЦК відкрив вогонь по цивільному?! На Київщині чули стрілянину!

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