Скільки працівників забронювали від мобілізації через "Дію" за тиждень: відповідь Мінцифри

За словами Федорова, компанії подають заяви про бронювання співробітників та отримують відповідь щодо кожного працівника окремо

Від моменту запуску функції електронного бронювання тиждень тому через портал "Дія" український бізнес забронював вже 34 тисячі працівників.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Одним із найбільших запитів від бізнесу була цифровізація бронювання. Цей сервіс уже майже тиждень працює на порталі "Дія", за цей час керівники забронювали 34+ тисячі працівників. Послуга літає, все швидко, зручно й прозоро, а рішення триває близько години", – зазначив Федоров.

За його словами, компанії подають заяви про бронювання співробітників та отримують відповідь щодо кожного працівника окремо. Сервіс виключає паперову тяганину та зайву бюрократію.

Раніше в Мінекономіки відповіли, скільки можливо забронювати людей для забезпечення військових потреб.

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