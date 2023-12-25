Скільки прийомних дітей опинилися на окупованих територіях або депортовані до РФ: у МінТОТ підрахували

Україна посилить захист прийомних дітей, які опинилися на ТОТ або були депортовані до Росії.

Наразі близько 4 тисяч прийомних дітей опинилися на окупованих територіяї або були депортовані на територію Росії.

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

"Органи опіки та піклування не можуть забезпечити належний контроль за умовами їхнього проживання і виховання. Неможливо також відслідкувати їх ймовірне подальше переміщення", – йдеться в повідомленні.

Крім того, із багатьма сім’ями, на вихованні яких перебувають діти, наразі втрачено зв’язок і доля дітей невідома.

У міністерстві нагадали, що нещодавно уряд затвердив зміни, які стосуються повноважень керівників районних держадміністрацій, а також виконавчих органів місцевих рад. Тепер вони матимуть подавати до Нацполіції заяви про розшук дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які примусово переміщені на територію РФ або які залишилися на окупованих територіях, або з якими відсутній зв’язок.

Нагадаємо, за словами президента України Зеленського, Росія викрала близько 20 тисяч українських дітей – і це лише та кількість, яку вдалося встановити офіційно.

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