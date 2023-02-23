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Скільки ракет за рік Росія випустила по Україні: в ЗСУ відповіли

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Скільки ракет за рік Росія випустила по Україні: в ЗСУ відповіли

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

В ЗСУ кажуть, що плани Кремля щодо захоплення українських територій не змінилися.

Від початку повномасштабного вторгнення, від 24 лютого 2022 року, Росія випустила майже 5 тисяч ракет по території України.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу 23 лютого.

"Загалом від початку повномасштабної збройної агресії російськими окупаційними військами по об’єктах на території України завдано майже 5 тисяч ракетних і майже 3,5 тисячі авіаційних ударів", - сказав він.

Окрім цього, окупанти завдали майже 1,1 тис. ударів із застосуванням безпілотників.

За словами Громова, через початок "високоточного ракетного голодування" російські війська використовують протикорабельні крилаті ракети повітряного базування Х-22, так звані "вбивців авіаносців", для знищення житлових будинків українців.

Він також зазначив, що плани Кремля не змінилися – Росія надалі намагається захопити ключові міста Донеччини, а до літа - захопити Луганську та Донецьку області.

Нагадаємо, за даними української розвідки, Росія планує завдати ракетного удару на роковини повномасштабного вторгнення до України. Атаки ворога очікуються 23-24 лютого. Вони будуть такі ж, як і раніше.

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Дата публікації
Перегляди
1283
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