Скільки разів окупанти протягом повномасштабної війни обстріляли ТЕС: цифра приголомшила

Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення майже 180 разів атакували українські ТЕС.

Про це в ефірі “Громадського радіо” розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

“Якщо рахувати від початку великомасштабного вторгнення, то це вже окупанти майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції. Ця атака, 27 квітня, по суті, була четвертою великою після атак 22, 29 березня та 11 квітня. Зараз аналізуємо наслідки цієї атаки, пошкодження серйозні. Чотири станції зазнали досить значних пошкоджень”, — наголосив Дмитро Сахарук.

Нагадаємо, що в Україні стан енергосистеми залишається у складному, але стабільному стані. Енергетики намагаються її контролювати не дивлячись на те, що окупанти завдали значних пошкоджень.

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