Скільки разів ухилянти пропонували прикордонникам хабар і на яку суму: в ДПСУ підрахували

Ухилянти пропонували прикордонникам хабарі понад 800 разів на загальну суму у понад 3 мільйони гривень.

За даними ЗМІ, від початку повномасштабного вторгнення майже 20 тисяч чоловіків незаконно виїхали з України.

Речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, які схеми придумують ухилянти, аби втекти за кордон.

Також читайте Нарукавники з фламінго і надувний "пончик": на Закарпатті епічно спіймали двох ухилянтів

"Є два способи незаконно перетнути кордон: поза пунктами пропусків, або так звана "зелена зона". Також порушники намагаються перетнути кордон і на самих пунктах пропуску, але там, як правило, вони намагаються використати підроблені документи, або дати хабар прикордонниками", – каже Демченко.

За словами Демченка, від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні інспекторам прикордонної служби ухилянти пропонували хабаря понад 800 разів. Загальна сума хабарів – понад 3 мільйони гривень.

Також останнім часом почастішали випадки, коли військовозобов’язані намагаються "непомітно" покинути Україну, використовуючи особливості авто: сховатися в багажнику, у спальних відділеннях вантажівок тощо.

"Ці спроби викриваються. Оперативно працює розвідувальний блок, який завчасно виявляє охочих нелегально перетнути кордон", – запевнив Демченко.

Раніше повідомлялося, що на Одещині "сваха" організувала схему втечі ухилянтів за кордон через фіктивні шлюби.

Читайте також: