Скільки рішень про інвалідність МСЕК вже визнали недійсними: у МОЗ відповіли

МОЗ вже перевірило близько 1000 випадків, із яких у 188 осіб рішення про інвалідність скасували.

Міністерство охорони здоров’я України отримало понад 2000 справ від правоохоронців щодо можливих фальшивих інвалідностей, виданих медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК).

За повідомив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в ефірі телемарафона, МОЗ вже перевірило близько 1000 випадків, із яких у 188 осіб рішення про інвалідність скасували, а 388 осіб направили на повторний огляд.

"Цей процес показує, що рано чи пізно все стає явним. Закликаю лікарів у експертних групах працювати виключно у правовому полі”, — зазначив Ляшко в ефірі національного телемарафону.

Нагадаємо, що з 2025 року набирають чинності нові правила повторного огляду для людей з інвалідністю. Згідно з оновленнями, терміни оцінювання були продовжені, а деякі категорії осіб звільняються від його проходження.