Скільки років можна зберігати насіння та як перевірити його на схожість

Напевно кожний дачник має "стратегічні" запаси насіння — що залишилося з минулих сезонів, щоб було колись зібрано власноруч. Часто-густо такий посівний матеріал зберігається роками. І чим довше він зберігається, тим гіршими стають його посівні властивості.

Важливо, Різні культури мають різні схожості. У деяких вона висока протягом декількох років, в інших – суттєво знижується з кожним роком. Є рослини, які мають низьку схожість від природи.

Тому важливо перевірити насіння на схожість заздалегідь, щоб встигнути проростити насіння та підрахувати кількість отриманих сіянців.

Як перевірити схожість посівного матеріалу

В першу чергу, слід вручну відбракувати дрібне, зламане, порожнє насіння. Потім відбирають з десяток насінини великої чи середньої фракції та розпочинають визначення схожості.

Перевірка насіння у підсоленій воді

Підсолена вода допоможе визначити якість посівного матеріалу. Насіння поміщають у соляний розчин, на літр води чайна ложка солі, та залишають на 2-3 години. Насіння, що спливе, залишиться на поверхн,і є низькоякісним з низькою схожістю. Те, що осяде на дні потрібно промити, просушити, якщо не передбачається сіяти вже зараз, або замочити та розпочинати посів.

Як перевірити насіння на вологій серветці

Каліброване насіння поміщають у неглибоку місткість на вологу тканинну або паперову серветку. Місткість накривають плівкою або кришкою, але вона обов'язково повинна провітрюватися. Обов'язково потрібно контролювати вологість, щоб серветка не пересихала.

Пророщування насіння на тирсі

Найкраще це варіант підійде для великого насіння таких культур як квасоля, горох, кавун, кабачки. Замість тирси можна використовувати інші вологомісткі субстрати: кокосовий ґрунт, вермікуліт. Зволожений матеріал розподіляють по дну місткості шаром 2 см. Насіння розкладають рівномірно, відступаючи 1-2 см один від одного. Зверху знову засипають тирсою або іншим субстратом та поміщають на пророщування.

Як довго зберігається насіння основних культур без втрати схожості

Насіння огірка зберігається не більше 5 років. Для хорошого проростання їм потрібна температура повітря від +19 до +25 градусів.

Томати не втрачають своєї схожості протягом 5-6 років. За температури +22 -- 25 градусів помідори проростають вже на 5-7-й день.

Боби, горох, квасоля зберігають свою схожість 3-5 років. А ось пророщувати їх треба за температури +10 --.11 градусів. Паростки з'являються на 10 день після посіву.

Термін зберігання насіння кавуна, гарбуза, дині, кабачків – від 6 до 8 років.

2—3 роки зберігають схожість насіння крес-салату, кропу, моркви, петрушки, ревеню, цибулі. щавлю.

Баклажани, різноманітна капуста (білоголова, червоноголова, броколі, брюссельська, кольрабі, пекінська, савойська, цвітна), кукурудза, перець, спаржа, шпинат залишаються схожими 4—5 років.

Найдовше не втрачає схожість буряк - 6—10 років.

Терміни схожості можуть змінюватися, якщо порушуються умови зберігання насіння, зокрема належна вологість та температура.

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