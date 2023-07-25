Скільки років за ґратами світить скандальному екс-військкому з Одеси: у ДБР відповіли

Якщо суд визнає ексначальника Одеського ТЦК та СП Євгена Борисова винним за трьома кримінальними статтями, то йому може загрожувати до 10 років ув’язнення.

Про це радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян розповіла у ефірі "Радіо Свобода".

У чому саме підозрюють Борисова

Представниця ДБР повідомила, що Борисова підозрюють у злочинах за трьома статтями Кримінального кодексу.

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"Якщо мені не зраджує пам'ять, то одна зі статтей – 368-5 Кримінального кодексу. Це те, що він (Борисов – ред.) перевищує його законні доходи. Грубо кажучи, це не те, що неправомірна вигода, а незаконне збагачення. Одна зі статтей – це 407. Це нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем. І ще одна стаття – частина 4, стаття 409. Це ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненого в умовах воєнного стану", – розповіла Сап’ян.

Який запобіжний захід світить Борисову

Вона зазначила, що за підозрою Борисова за цими трьома статтями у суді проситимуть для нього найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

"Це означає, що слідство врахувало і журналістські розслідування, перевірило матеріали, які напрацювала НАЗК щодо незаконного збагачення. Ви знаєте, там досить велика сума – 188 мільйонів. І назбирало також та перевірило слідчо-оперативним шляхом свої матеріали. І це все вилилося в підозру, в його затримання. Відповідно наступний етап – це обрання запобіжного заходу", – розповіла представниця ДБР.

Вона уточнила, що протягом терміну дії запобіжного заходу слідству належить дізнатися, звідки "у мами, дружини і тещі воєнкома, якщо я не помиляюся, такі мільйонні в європейській валюті статки з’явилися, що вони так масово почали купувати дуже дороге майно".

Яке покарання загрожує одеському ексвійськкому

Сап’ян пояснила, що міру кримінальної відповідальності для Борисова обиратиме суд.

"Наприклад, у випадку воєнкома за цими статтями, якщо сукупно обрати, ми з вами можемо говорити, що можна до 10 років позбутися волі. Тому що це трішечки більше, ніж про звичайний злочин, це злочин, який скоєний в умовах воєнного стану", – повідомила представниця ДБР.

Нагадаємо, 24 липня правоохоронці затримали Борисова в Києві і вже 25 липня суд має обрати йому запобіжний захід. Ексначальника ТЦК та СП Одещини підозрюють у прогулах під час війни (місяць провів на узбережжях Іспанії, в Молдові та на Сейшелах), ухиленні від службових обов’язків та незаконному збагаченні на понад 188 млн грн. Так, щомісяця Борисов міг отримувати на 8 млн грн більше за свою офіційну зарплатню.

Окрім того, журналісти з’ясували, що родина Борисова за час повномасштабної війни придбала чимало нерухомості за кордоном: віллу на узбережжі Іспанії за 3 млн 950 тис. євро та офіс за 2 млн євро, а також – кілька елітних авто.

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