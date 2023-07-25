Скільки років за ґратами світить скандальному екс-військкому з Одеси: у ДБР відповіли

На сьогодні Борисову висунуті підозри за трьома кримінальними статтями.
Якщо суд визнає ексначальника Одеського ТЦК та СП Євгена Борисова винним за трьома кримінальними статтями, то йому може загрожувати до 10 років ув’язнення.
Про це радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян розповіла у ефірі "Радіо Свобода".
У чому саме підозрюють Борисова
Представниця ДБР повідомила, що Борисова підозрюють у злочинах за трьома статтями Кримінального кодексу.
"Якщо мені не зраджує пам'ять, то одна зі статтей – 368-5 Кримінального кодексу. Це те, що він (Борисов – ред.) перевищує його законні доходи. Грубо кажучи, це не те, що неправомірна вигода, а незаконне збагачення. Одна зі статтей – це 407. Це нез’явлення вчасно на службу без поважних причин військовослужбовцем. І ще одна стаття – частина 4, стаття 409. Це ухилення військовослужбовця від несення обов’язків військової служби шляхом обману, вчиненого в умовах воєнного стану", – розповіла Сап’ян.
Який запобіжний захід світить Борисову
Вона зазначила, що за підозрою Борисова за цими трьома статтями у суді проситимуть для нього найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.
"Це означає, що слідство врахувало і журналістські розслідування, перевірило матеріали, які напрацювала НАЗК щодо незаконного збагачення. Ви знаєте, там досить велика сума – 188 мільйонів. І назбирало також та перевірило слідчо-оперативним шляхом свої матеріали. І це все вилилося в підозру, в його затримання. Відповідно наступний етап – це обрання запобіжного заходу", – розповіла представниця ДБР.
Вона уточнила, що протягом терміну дії запобіжного заходу слідству належить дізнатися, звідки "у мами, дружини і тещі воєнкома, якщо я не помиляюся, такі мільйонні в європейській валюті статки з’явилися, що вони так масово почали купувати дуже дороге майно".
Яке покарання загрожує одеському ексвійськкому
Сап’ян пояснила, що міру кримінальної відповідальності для Борисова обиратиме суд.
"Наприклад, у випадку воєнкома за цими статтями, якщо сукупно обрати, ми з вами можемо говорити, що можна до 10 років позбутися волі. Тому що це трішечки більше, ніж про звичайний злочин, це злочин, який скоєний в умовах воєнного стану", – повідомила представниця ДБР.
Нагадаємо, 24 липня правоохоронці затримали Борисова в Києві і вже 25 липня суд має обрати йому запобіжний захід. Ексначальника ТЦК та СП Одещини підозрюють у прогулах під час війни (місяць провів на узбережжях Іспанії, в Молдові та на Сейшелах), ухиленні від службових обов’язків та незаконному збагаченні на понад 188 млн грн. Так, щомісяця Борисов міг отримувати на 8 млн грн більше за свою офіційну зарплатню.
Окрім того, журналісти з’ясували, що родина Борисова за час повномасштабної війни придбала чимало нерухомості за кордоном: віллу на узбережжі Іспанії за 3 млн 950 тис. євро та офіс за 2 млн євро, а також – кілька елітних авто.
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