Скільки російська армія та ПВК "Вагнер" втратили солдатів на війні в Україні: дані британської розвідки

Рівень втрат у Росії значно збільшився від вересня 2022 року, коли було оголошено "часткову мобілізацію" в РФ.
Армія РФ та приватні військові компанії втратили за рік війни в Україні близько 200 тисяч осіб. Серед них - до 60 тисяч убитих.
Такі дані наводить розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.
Зазначається, що сили ПВК "Вагнера" задіяли велику кількість ув'язнених-новобранців, рівень втрат серед яких сягає 50%.
За даними британської розвідки, сили Міноборони Росії та приватних військових підрядників (ПВК) втратили від 175 до 200 тисяч осіб від початку повномасштабного вторгнення в Україну, серед яких від 40 до 60 тисяч було вбито. Рівень втрат у Росії значно збільшився від вересня 2022 року, коли було запроваджено "часткову мобілізацію" в РФ.
"За сучасними мірками ці цифри є високим співвідношенням убитих і поранених", - зазначають у Міноборони Британії.
У британській розвідці вважають, що така кількість втрат РФ може бути пов'язана з надзвичайно примітивним медичним забезпеченням більшої частини сил.
"Артилерія майже, напевно, стала причиною більшості втрат Росії", - йдеться в повідомленні
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ російські втрати від 24 лютого минулого року сягнули близько 141 260 осіб. За попередню добу ворог втратив 800 своїх військових.
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