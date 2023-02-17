Скільки російська армія та ПВК "Вагнер" втратили солдатів на війні в Україні: дані британської розвідки

Рівень втрат у Росії значно збільшився від вересня 2022 року, коли було оголошено "часткову мобілізацію" в РФ.

Армія РФ та приватні військові компанії втратили за рік війни в Україні близько 200 тисяч осіб. Серед них - до 60 тисяч убитих.

Такі дані наводить розвідка Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Зазначається, що сили ПВК "Вагнера" задіяли велику кількість ув'язнених-новобранців, рівень втрат серед яких сягає 50%.

За даними британської розвідки, сили Міноборони Росії та приватних військових підрядників (ПВК) втратили від 175 до 200 тисяч осіб від початку повномасштабного вторгнення в Україну, серед яких від 40 до 60 тисяч було вбито. Рівень втрат у Росії значно збільшився від вересня 2022 року, коли було запроваджено "часткову мобілізацію" в РФ.

"За сучасними мірками ці цифри є високим співвідношенням убитих і поранених", - зазначають у Міноборони Британії.

У британській розвідці вважають, що така кількість втрат РФ може бути пов'язана з надзвичайно примітивним медичним забезпеченням більшої частини сил.

"Артилерія майже, напевно, стала причиною більшості втрат Росії", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ російські втрати від 24 лютого минулого року сягнули близько 141 260 осіб. За попередню добу ворог втратив 800 своїх військових.

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