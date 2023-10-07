Скільки російських танків бійці ЗСУ ліквідували за 4 дні: цифра вражає

Бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили 25 танків росіян за 4 дні. За останню добу на брухт перетворено 8 одиниць техніки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Деталі

Як зауважив Євлаш, за минулу добу на Лимано-Куп'янському напрямку знищено 28 зразків озброєння та військової техніки противника, серед яких:

сім танків Т-72;

один Т-90;

самохідний міномет "Тюльпан";

ЗРК "Стріла-10".

Відбулося 14 бойових зіткнень. Наші захисники ліквідували 148 загарбників.

"Артилерією та мінометами росіяни рекордні 774 рази відкривали вогонь по наших позиціях.15 разів вони застосували авіацію", – деталізував начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ.

Нагадаємо, загальні бойові втрати армії Росії у війні проти України сягають близько 281 700 солдатів станом на ранок 7 жовтня 2023 року. За добу було знищено 610 окупантів.

Читайте також: