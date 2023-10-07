Скільки російських танків бійці ЗСУ ліквідували за 4 дні: цифра вражає

Потужного результату вдалося досягти на Лимано-Куп'янському напрямку.
Бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили 25 танків росіян за 4 дні. За останню добу на брухт перетворено 8 одиниць техніки.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.
Деталі
Як зауважив Євлаш, за минулу добу на Лимано-Куп'янському напрямку знищено 28 зразків озброєння та військової техніки противника, серед яких:
- сім танків Т-72;
- один Т-90;
- самохідний міномет "Тюльпан";
- ЗРК "Стріла-10".
Відбулося 14 бойових зіткнень. Наші захисники ліквідували 148 загарбників.
"Артилерією та мінометами росіяни рекордні 774 рази відкривали вогонь по наших позиціях.15 разів вони застосували авіацію", – деталізував начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ.
Нагадаємо, загальні бойові втрати армії Росії у війні проти України сягають близько 281 700 солдатів станом на ранок 7 жовтня 2023 року. За добу було знищено 610 окупантів.
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