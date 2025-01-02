Скільки ще часу українці готові терпіти війну: результати опитування

Побільшало тих, кому "важко сказати", скільки часу вони ще готові терпіти війну.

Частка українців, готових терпіти тягар війни стільки, скільки буде потрібно, у грудні 2024 року знизилася до 57% у порівнянні з 63% у жовтні.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року.

Згідно з результатами опитування, до 57% знизилася кількість українців, які готові нести тягар війни стільки, скільки буде потрібно. Водночас несуттєво змінилася частка тих, хто кажуть про період у декілька місяців – пів року: 21% у грудні проти 18% на початку жовтня. Цей показник залишається приблизно у тих самих межах 18-21%, що соціологи фіксували від початку вторгнення.

Натомість від 12% до 18% побільшало українців, кому "важко сказати", скільки часу вони ще готові терпіти тягар війни.

"Таким чином, між жовтнем і груднем більшою мірою відбулося не зниження, власне, запасу міцності українців, а відбулося зростання невизначеності (що відображає високу невизначеність сукупність зовнішніх факторів, як-от вибори в США, так і внутрішніх обставин)", – зауважили у КМІС.

КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" протягом 2-17 грудня 2024 року. Методом телефонних інтерв'ю в усіх підконтрольних регіонах України було опитано 985 респондентів віком 18 років і старше.

До слова, за результатами опитування Gallup International, 45% українців сподіваються, що 2025 рік буде кращим за 2024, а 27% – очікують погіршення.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.