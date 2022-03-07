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"Скільки ще потрібно смертей і втрат?": Зеленський закликав допомогти закрити небо над Україною

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"Скільки ще потрібно смертей і втрат?": Зеленський закликав допомогти закрити небо над Україною

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент просить убезпечити небо або своєю силою, або надати Україні бойові літаки.

Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до західних партнерів з проханням допомогти убезпечити небо над Україною від обстрілів російських окупантів.

"Скільки ще потрібно смертей і  втрат, щоб убезпечити небо над Україною?

Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбургу або Відня? Ми чекаємо рішення - очищення неба, - або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки і засоби протиповітряної оборони, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, а собі, щоб довести: людяність переможе якнайшвидше", - наголосив Зеленський під час звернення 7-го березня.

Раніше США відповіли, що не зможуть закрити українське небо, бо це може створити потенціал для війни з Росією.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника від 24.02 по 07.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 290 од.,
  • Бойових броньованих машин ‒ 999 од.,
  • артилерійських систем –117 од.,
  • РСЗВ - 50 од.,
  • засоби ППО - 23 од.,
  • літаків – 46 од.,
  • гелікоптерів – 68 од.,
  • автомобільної техніки - 454 од.,
  • кораблі / катери - 3 од.,
  • цистерн з ППМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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