"Скільки ще потрібно смертей і втрат?": Зеленський закликав допомогти закрити небо над Україною

"Скільки ще потрібно смертей і втрат?": Зеленський закликав допомогти закрити небо над Україною

Президент просить убезпечити небо або своєю силою, або надати Україні бойові літаки.

Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до західних партнерів з проханням допомогти убезпечити небо над Україною від обстрілів російських окупантів.

"Скільки ще потрібно смертей і втрат, щоб убезпечити небо над Україною?

Чим мирні люди у Харкові чи Миколаєві відрізняються від Гамбургу або Відня? Ми чекаємо рішення - очищення неба, - або силою, яка у вас є, або ви дасте нам бойові літаки і засоби протиповітряної оборони, які дадуть нам потрібну силу. Це допомога, яку світ повинен надати не просто Україні, а собі, щоб довести: людяність переможе якнайшвидше", - наголосив Зеленський під час звернення 7-го березня.

Раніше США відповіли, що не зможуть закрити українське небо, бо це може створити потенціал для війни з Росією.