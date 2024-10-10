Скільки ще Росія може продовжувати війну проти Україні: думка економіста

Ресурси у держави-агресорки, на жаль, є.
Росія може ще 2-3 роки продовжувати війну в Україні. Економіка ще справляється.
Про це в ефірі "КИЇВ24" сказав економіст Дмитро Некрасов.
"Для російської економіки це невелика колоніальна війна. У глобальних конфліктах витрачають від 40 до 60% на військові витрати. 6% - це менше, ніж у В'єтнамі для американців", — говорить економіст.
Поки економіка цілком справляється. Росіяни можуть забезпечувати зростання доходів населення, ВВП та військових витрат.
"Звісно, 10 років так, можливо, й не може тривати. Але 2-3 роки без серйозних проблем. Я не бачу обмежень для подібного роду розвитку подій", — запевняє Некрасов.
Нагадаємо, радник голови ОПУ Михайло Подоляк вважає, що заяви про нібито "довгу" війни Росії проти України та можливі територіальні поступки є недоречними. Якщо такі тези й були зрозумілими на початку повномасштабного вторгнення, то зараз вони позбавлені логіки.
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