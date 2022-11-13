Скільки ще триватиме відключення світла: пояснення голови "Укренерго"

За його словами, через масштабні пошкодження енергооб'єктів говорити про усунення усіх пошкоджень наразі не доводиться.

Станом на вечір 13 листопада обмеження з постачання електроенергії тривають у Києві та семи областях.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, ще тиждень відбуватимуться планові відключення електроенергії. Зокрема, ідеться про Київ, Київську, Житомирську, Черкаську, Полтавську, Харківську, Сумську та Чернігівську області.

"Цього тижня було пошкодження дуже важливого нашого об'єкту в південно-західній частині України. Ситуація залишається важкою. Втім, ми, як і раніше, працюємо над відновленням пошкоджень. Ми плануємо, що графіки відключень у цих регіонах будуть плановими – якщо не буде подальших руйнувань", – каже Кудрицький.

Він пояснив, що коли є можливість "більш стабільні регіони" діляться електрикою з найбільшими регіонами споживання – наприклад Київським чи Харківським енерговузлами.

"Але наразі мережа у цих регіонах зазнала значних пошкоджень. Про усунення усіх пошкоджень – а ми говоримо про майже 900 ракет і дронів, які були випущені по енергооб'єктах – наразі не доводиться", – підсумував Кудрицький.

Нагадаємо, що масовані ракетні атаки РФ і навала дронів-камікадзе спричинили пошкодження критичної інфраструктури, в деяких регіонах почалися перебої з електроенергією.

За інформацією української розвідки, ракетний терор РФ триватиме і далі. Такими діями росіяни намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні та поширити паніку серед цивільних.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що у разі відустності нових ударів, віялові відключення триватимуть 2-3 тижні.

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