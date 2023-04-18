"Скільки ще українців мають убити": у селі на Буковині на храмі УПЦ МП з’явилися гнівні написи

В УПЦ МП через інцидент викликали поліцію. Хто це міг зробити – поки невідомо.

У селі Брідок Чернівецької області на стінах місцевого храму УПЦ МП з'явилися гнівні написи з докорами на адресу прихильників Московського патріархату.

Про це пише місцеве видання molbuk.ua.

За словами місцевих, у селі існує церква ПЦУ. Громада вирішила перейти до Української церкви ще на початку 1990-х років і більшість жителів ходить до неї.

Але 25 родин є прихильниками УПЦ МП, які облаштували собі храм у колишньому приміщенні магазину.

Написи на будівлі "спонсори війни", "скільки українців ще мають вбити, аби ви перестали сюди ходити", "Україна без УПЦ МП" побачили о 4:30 16 квітня, коли люди йшли на Великодню службу.

В УПЦ МП через інцидент викликали поліцію. Хто це міг зробити – поки невідомо.

Нагадаємо, що на Хмельниччині у церквах УПЦ МП знайшли ікону Миколи ІІ і літературу про "руську землю".

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