Скільки шкіл в Україні готові до очного навчання: відповідь міністра освіти

Наразі перевірено вже 23 тисячах навчальних закладів, що становить майже 93% від загальної кількості.

За результатами перевірок, понад половина перевірених шкіл готові до навчання в очній формі.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Телеграмі.

"Другий місяць поспіль у всіх регіонах країни активно триває робота комісій з огляду захисних споруд закладів освіти. До перевірок залучено фахівців ДСНС, структурних підрозділів із питань цивільного захисту, департаментів освіти і науки місцевих військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування", - зазначив Шкарлет.

За його словами, станом на 25 серпня 2022 року проведено огляд понад 23,5 тис. закладів освіти, що складає майже 93% від загальної кількості. Відповідно до результатів перевірок, 51% закладів освіти готові до навчання в очній формі.

Найвищі показники готовності до освітнього процесу у традиційному форматі наразі в місті Київ, Львівській та Чернівецькій областях.

Щодо закладів загальної середньої освіти: спецкомісії провели обстеження 96% шкіл, з яких 59% мають захисні споруди.

"Щотижня показник готовності закладів до безпечного навчання зростає. Спільними зусиллями робимо все можливе, аби діти здобували якісну освіту в безпечних умовах", - наголосив міністр.

Нагадаємо, у столиці для очного навчання дітей відкриють тільки ті школи, де облаштовані найпростіші укриття. Заклади ж, в яких і поруч з якими немає укриттів, працюватимуть в онлайн-форматі.

Чи готові вчителі до нового навчального року та яка форма навчання найкраща – проректор Лілія Гриневич

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