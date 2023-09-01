Скільки школярів повернеться за парти і в чому проблема "дистанційки": відповідь Лісового

Для надання якісної освіти нам потрібно значно підвищити відсоток очного навчання. Сьогодні до очного навчання в Україні залучені 45% дітей.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.

"Ми ставили перед собою завдання подолання освітніх втрат. І звичайно, що для надання якісної освіти нам потрібно значно підвищити відсоток очного навчання. Cьогодні із 3 мільйонів 951 тисячі школярів очно у нас навчатимуться 45%. 30% навчатимуться у змішаній формі і тільки 25% - зовсім дистанційно. Коли ми говоримо про дистанційну освіту, ми ж розуміємо, що вона зручна, вона безпечна певною мірою і безпечніша, ніж очне навчання, але вона не дозволяє отримати дуже багатьох знань і навичок, і найголовніше - вона не сприяє, на жаль, і психосоціальному розвитку дитини”, - розповів Оксен Лісовий.

За його словами, психосоціальний розвиток належить саме до освітніх втрат. Дослідження показують, що мотивація учнів, які навчаються дистанційно, нижча, ніж мотивація учнів, які навчаються очно.

“Також наші дослідження показують, що, наприклад, у сільських регіонах діти, які навчаються дистанційно, показують гірші результати. Ми розуміємо, що повернення до очного навчання є безальтернативним, хоча, безумовно, дистанційні технології, розроблені для навчання, будуть невід'ємною частиною навчання в майбутньому. З 12 975 шкіл ми маємо 45% шкіл, які вийдуть чисто в очний формат”, - зазначив міністр освіти й науки.

Нагадаємо, що міністр освіти та науки Оксен Лісовий зазначив, що для зміни системи освіти в Україні треба постійно займатися трансформацією одразу всіх галузей.