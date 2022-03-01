"Скільки сліз і страждань приніс Путін": у Мережі показали фото і відео обстріляного ракетами Харкова

Дві ракети прилетіли на площу Свободи.

У вівторок, 1 березня, російська армія випустила дві крилаті ракети "Калібр" по площі Свободи у Харкові.

Фото руйнувань опублікував на своїй сторінці у Телеграм-каналі радник МВС Дмитро Геращенко.

Наразі відомо про щонайменше десятьох загиблих, а також понад 30 потерпілих. На місці працюють рятувальники.

"Мій рідний любий Харків! Боже, скільки сліз і страждань тобі приніс цей виродок Путін", - написав він.