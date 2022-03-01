Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
"Скільки сліз і страждань приніс Путін": у Мережі показали фото і відео обстріляного ракетами Харкова

"Скільки сліз і страждань приніс Путін": у Мережі показали фото і відео обстріляного ракетами Харкова

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Скільки сліз і страждань приніс Путін": у Мережі показали фото і відео обстріляного ракетами Харкова

Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Дві ракети прилетіли на площу Свободи.

У вівторок, 1 березня, російська армія випустила дві крилаті ракети "Калібр" по площі Свободи у Харкові.

Фото руйнувань опублікував на своїй сторінці у Телеграм-каналі радник МВС Дмитро Геращенко.

Наразі відомо про щонайменше десятьох загиблих, а також понад 30 потерпілих. На місці працюють рятувальники. 

"Мій рідний любий Харків! Боже, скільки сліз і страждань тобі приніс цей виродок Путін", - написав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація