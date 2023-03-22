Скільки служити мобілізованим: ВР внесла зміни до закону про військовий обов'язок

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону №8169 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби", який, зокрема, передбачає те, що термін військової служби для мобілізованих визначатиметься окремим рішенням президента.

Про це стало відомо з картки законопроєкту.

Цим законопроєктом Рада, зокрема, внесла зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу та уточнила терміни служби для мобілізованих.

Відповідно до ухвалених змін ч. 7 ст. 23 цього закону, "громадяни, яких призвано на військову службу, мають наступні строки військової служби в календарному обчисленні: (...) для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, – до термінів, визначених рішенням Президента України, в тому числі у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації”.

Раніше в законі було вказано – “до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію”.

Ба більше, як зазначено на сайті парламенту, цей законопроєкт врегулює "деякі норми щодо встановлення, зміни або припинення правових відносин між державою та громадянами України в питаннях виконання останніми військового обов’язку, зокрема пов’язаних із підготовкою громадян до військової служби, їх припискою до призовних дільниць, призовом на військову службу та проходженням ними строкової військової служби".

Також ініціативою передбачено:

запровадження випробування після прийняття на військову службу за контрактом;

установлення строків проходження військової служби за контрактом від 1-го до 10-ти років через виключення відповідного положення щодо шестимісячного строку;

узгодження положення статті про звільнення військовослужбовців із військової служби з раніше ухваленими законами.

Раніше юрист пояснював правила бронювання працівників для ІТ-компаній. Фірми отримують право на бронювання, втім, є обмеження.

Читайте також: