Скільки солдатів Росія здатна перекидати щомісяця на лінію фронту до України: аналітик відповів

Австрійський військовий аналітик розповів про втрати РФ на війні, а також про кількість військових, яких вона зможе щомісяця відправляти до України.

Точна кількість втрат росіян у війні проти України - невідома. Ворог ще зможе тривалий час витримуватися. Завдяки оголошеній в РФ мобілізації Росія може щомісяця перекидати на лінію фронту від 14 до 15 тисяч військових.

Таку думку висловив австрійський військовий аналітик Том Купер в інтерв’ю Фактам тижня ICTV.

"По-перше, приблизну оцінку кількості (втрат – ред.) ми маємо тільки на основі якихось фото- і відеопідтверджень. Цілком можливо, що навіть росіяни не знають точно, скільки військ вони втратили. Тож те, що ми отримуємо в цьому відношенні, я вважаю, є оцінками і насправді я не вважаю їх надійними цифрами. По-друге, як довго вони можуть втримувати такий рівень втрат — наявний чи заявлений? Очевидно, дуже довго. Тому що, наприклад, українським Збройним силам знадобилося приблизно 6 місяців боротьби, щоб виснажити початкові російські збройні сили, які увійшли в Україну в період між лютим і квітнем минулого року. Отже, щоб вичерпати цю силу, знадобилося півроку", - сказав він.

Експерт зазначив, що у вересні Путін оголосив мобілізацію, яка досі триває. За його словами, це означає, що щомісяця Росія може перекидати на лінію фронту від 14 до 15 тисяч військових.

"Це той темп, який Путін може тримати довго, принаймні ще рік. Але кожного разу, коли росіяни зазнають втрат, вони втрачають офіцерів та унтер-офіцерів, необхідних для управління такою величезною армією, що у свою чергу означає, що їх здатність продовжувати мобілізацію збирається зменшуватися. Таким чином, до кінця цього року при такому наборі втрат, якими б вони не були, вони стануть нездатними оперувати понад, скажімо, 300 тисячами військових України", - сказав Купер.

За його словами, втрати України також немалі, однак їй вдається стримувати ворожий наступ так довго. Експерт зазначив, що Україна нарощувала свої сили вже перед війною.

"Також Україна має широку підтримку НАТО щодо логістики, розвідки тощо. І тепер вже один рік досвіду та набагато менші втрати, ніж у росіян. Зокрема українська логістична система за цей рік війни майже не зазнала втрат, на відміну від російської. Тож це означає, що в України немає таких проблем. Минулого літа було вже 700 тисяч людей, отже проблема не в людях, а в організації. Проблемою є важке озброєння і боєприпаси зокрема. Україні їх не вистачає. Адже артилерія — те, що наносить ворогу великі втрати. Це те, що домінує у цій війні", - сказав експерт.

На його думку, поки Україна не отримає більше артилерії та повітряних боєприпасів, доти не зможе розраховувати на проведення успішних контрнаступів проти росіян або навіть на зупинку їх просування, яким би повільним воно не було.

Нагадаємо, в ЗМУ розповіли, скільки ракет та безпілотників Росія випустила за рік по Україні і скільки завдала авіаударів.

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