Скільки солі потрібно під час засолювання капусти — на 3-літрову банку, на 1 кг овочів

Скільки солі потрібно на один кг капусти, яка кількість солі потрібна, щоб приготувати трилітрову банку, скільки класти на відро, читайте в матеріалі ТСН.ua

Капусту можна солити в різних місткостях, частіше для цього вибирають 3-літрові скляні банки та емальовані відра. Крім шинкування різної товщини, качани капусти можна солити цілком або великими шматками. Для того, щоб приготувати смачну квашену капусту, головне, що слід враховувати – кількість кожного інгредієнта, найпершу чергу, солі. Крім солі та спецій, до капусти в деяких рецептах додають нашатковану моркву, спеції.

Овочі слід ретельно перетерти та щільно вкласти в чисту місткість, щоб стимулювати появу соку і розвиток молочнокислих бактерій.

Скільки солі та моркви потрібно додати в капусту

Кількість солі для приготування традиційного рецепту капусти вказується на вже нарізану капусту або капусту шматочками й складає 25 г або 1 ст. л на 1 кг овочу. Сіль потрібно брати не йодовану, можна як великого, так і дрібного помелу.

В багатьох рецептах додають моркву. Вважається, що маса добавок не повинна перевищувати десяту частину основних овочів — на 1 кг беруть до 100 г моркви (невелику морквину).

Скільки солі потрібно на 3-літрову банку

Зазвичай на одну трилітрову банку йде від 2 до 3 кілограмів овочів. Кількість капусти залежить від того, як буде нашатковане капустяне листя — чим більші шматочки, тим менше овочів поміститься в банку. Овочі повинні повністю заповнити обсяг банки, щоб процес бродіння був безперервним і рівномірним. Тому для заготівлі 1 банки знадобиться всипати близько 50-70 г солі, а це близько 2-3 столових ложок. Моркви можна натерти 150-200 г.

Скільки потрібно класти солі на відро

Для приготування квашеної капусти часто використовують відра об'ємом 5 л. Для заповнення такої місткості буде потрібно близько 5 кг овочів та 4-5 ложок солі.

Скільки солі класти в розсіл, при засолюванні качанами, шматками капусти

Для засолювання капусти з розсолом в розрахунку на 2 кг потрібно 1, 5 л води, 2 ст. л солі, 2 ст. л цукру. також додати перець та лавровий лист.

При засолюванні капусти цілими качанами діаметром до 30 см популярні два варіанти - 250 г солі або 400 г солі на 10 л води.

Розсіл на 10 кг капусти для засолювання великими шматками зазвичай готують з 7 л води та 250 г солі.

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