Скільки справ щодо СЗЧ та дезертирства відкрили за час "повномасштабки" – дані ЗМІ

За інформацією ЗМІ, найбільше проваджень щодо СЗЧ було відкрито протягом січня-вересня 2024 року — 35 307.

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні відкрили майже 90 тис. проваджень щодо самовільного залишення частини та дезертирства.

Про це пише NV з посиланням на відповідь Офісу генпрокурора на запит Романа Лихачова, військового адвоката та юриста Центру надання підтримки ветеранам.

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Зазначається, що від січня 2022 року до вересня 2024 року було відкрито 59 606 кримінальних проваджень щодо СЗЧ. Протедо суду було направлено лише 4 698 проваджень. А закрито було 2 592 справ.

За інформацією, яку отримало NV, найбільше проваджень щодо СЗЧ було відкрито протягом січня-вересня 2024 року — 35 307.

Найбільше справ порушили у таких областях:

Донецькій (8 574),

Дніпропетровській (3 308),

Житомирській (2 433),

Львівській (2 170),

Чернігівській (2 010).

Найбільше справ до суду передали у Львівській (184) та Запорізькій (177) областях.

Крім того протягом 2022−2024 років в Україні було відкрито 29 521 провадження щодо дезертирства (ст. 408 ККУ). Лише 442 справи направили до суду, а 414 закрили, пишуть у NV.

За 9 місяців 2024 року відкрили 18 196 проваджень у справі "дезертирство". Найбільшу кількість таких справ порушили у Запорізькій (6 144), Харківській (5 771) та Донецькій (5 318) областях.

Раніше адвокат Андрій Писаренко пояснив, яка різниця між СЗЧ та дезертирством.

Нагадаємо, 9 жовтня працівники ДБР затримали військовослужбовця 56 окремої мотопіхотної бригади, журналіста і блогера Сергія Гнєзділова, який раніше публічно заявив про СЗЧ.

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