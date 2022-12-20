Скільки студентів сьогодні навчається в українських вишах: відповідь міністра освіти

Сергій Шкарлет зазначив, що 52 міста з 32 країн світу дали можливість українським дітям, які тимчасово перебували за кордоном, вступати до закладів вищої освіти України.

Сьогодні в українських закладах вищої освіти навчається майже 415 тисяч студентів.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми сьогодні маємо за різними освітніми програмами майже 415 тисяч осіб, які вступили за різними формами освіти. За бакалавратом - більше ніж 225 тисяч, на магістратуру - майже 189 тисяч вступило, з них 118 тисяч вступило на місця державного замовлення. Понад 100 тисяч вступили до закладів фахової передвищої освіти, понад 85 тисяч вступили до закладів профтехосвіти. Це саме ті діти, які будуть навчатись в наших закладах вищої, фахової, передвищої та професійно-технічної освіти. І це саме наші діти, які будуть відбудовувати Україну після нашої перемоги", - сказав він.

Також міністр зазначив, що 52 міста з 32 країн світу дали можливість українським дітям, які тимчасово перебували за кордоном, вступати до закладів вищої освіти України. І цим правом скористалися майже 29 тисяч випускників 11-х класів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив 21 жовтня, що частину українських студентів переведуть на бюджет.

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