"Скільки там наваляли наших - невідомо": СБУ перехопила розмову російського ОМОНівця під Гостомелем

ЗСУ розбили колону ОМОНівців РФ неподалік Гостомеля.

СБУ перехопила одну з розмов російських ОМОНівців, який розповідав колегам про ситуацію в Гостомелі.

Аудіозапис виклали в Мережі.

"Ми їхали всі в одній колоні: красноярці першими, наші другими, за нами кемерівські, за кемерівськими – СОБР кемерівський. Красноярців розбили взагалі «в дим» із танків, із мінометів. Наших розбили. Кемера встигли відскочити і втекти. Але й у них - один 200-й і три 300-ті. Про наших взагалі нічого невідомо. Скільки там «навалювали» нашим, ніхто не знає», - розповідає ОМОнівець.

ЗСУ та українські правоохоронці закликають окупантів здаватися в полон.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Загальні бойові втрати противника від 24.02 до 03.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 9000 осіб (загиблі та поранені),

танків ‒ 217 од,

ББМ ‒ 900 од,

артилерійських систем – 90,

РСЗВ - 42,

засоби ППО - 11,

літаків – 30 од (інформація уточнюється),

гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);

автомобільної техніки - 374,

легкі швидкісні катери - 2 од,

цистерн з ППМ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: