Скільки танків армії РФ виведено з ладу від початку року: дані Міноборони

Йдеться про виведення з ладу понад 100 танкових батальйонів.

За 10 місяців 2024 року Сили оборони України уразили 3 179 танків армії РФ. Це може коштувати бюджету держави-агресорки майже 10 млрд доларів США.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як відомо, у танковому батальйоні — 31 танк. Так, з початку року виведено з ладу умовно 102 танкових батальйони окупантів.



"Рекорд Сили оборони поставили 12 травня. За даними Генерального штабу ЗСУ, наші підрозділи за добу уразили 31 танк окупантів", - акцентували у Міноборони.

Додається, що такі втрати можуть коштувати бюджету країни-агресора понад 9 млрд доларів США.

Нагадаємо, станом на ранок 5 листопада 2024-го ЗСУ знищили 701 650 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1260 військових.

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