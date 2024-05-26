Скільки ТЦК потрібно часу, щоб прийняти всіх військовозабов’язаних: журналіст шокував розрахунками

Черга в ТЦК — це сувора конкуренція за обмежений ресурс, тому люди готові на все.

Після набуття чинності новим законом про мобілізацію 18 травня, всі військовозобов'язані чоловіки протягом всього 60 днів мають оновити свої дані в територіальних центрах комплектування. Навіть за можливості зробити це у ЦНАПах та через мобільний застосунок "Резерв+", у ТЦК утворюються величезні черги законослухняних громадян, які хочуть дотриматися вимог нового законодавства. Ці нескінченні черги до ТЦК є "суворою конкуренцією за обмежений ресурс", що не дає жодної користі ані громадянам, ані армії.

Про це пише журналіст видання Texty.org.ua Отар Довженко

"Прийом людей для "уточнення даних" у прийомний день (так-так, не всі дні в ТЦК прийомні, а лише три на тиждень) триває офіційно чотири години, але працівники з власної волі, залишаючись потім працювати допізна з документами, приймають ще кілька годин", – пише журналіст, спираючись на власний досвід візиту до ТЦК.

За його словами, один ТЦК може прийняти 20–30 людей за день, проте у "живу" чергу кожного дня вишиковуються у 20–30 разів більше.

Розрахунки, які навів журналіст, намагаючись зрозуміти, скільки часу необхідно, щоб оновити дані усіх військовозобов'язаних, дійсно шокують.

"Тепер задачка. Припустімо, у районі живе 50 тисяч чоловіків віком 18–60 років. Із них, скажімо, 30 тисячам потрібно з’явитися в ТЦК "уточнити дані". Пропускна спроможність ТЦК — 30 людей у прийомний день. Три прийомні дні на тиждень. Скільки потрібно часу ТЦК, щоб прийняти всіх по разу? Я нарахував приблизно шість років", – пише Отар Довженко.

Він нагадав, що після відведених на уточнення даних 60 днів, усіх, хто не встигне цього зробити, держава буде карати, щонайменше штрафами.

До того ж, ці розрахунки не передбачають того, що багатьом військовозобов'язаним доведеться ходити до ТЦК кілька разів – повертатися за додатковими документами, забирати військовий квиток, приносити висновок ВЛК тощо. І ці люди знову будуть ставати у "живу" чергу.

"А ще ж відтермінування. У розшук мене оголосили, бо недорахувалися моїх дітей. Я сам винен — вчасно не заніс свідоцтво про народження наймолодшої: був карантин, а потім якось забулося. Про зміни в сімейному стані військовозобов’язані мусять повідомляти ТЦК обов’язково. І зараз також: народилася дитина, одружився, розлучився — приходь і стій три черги", – розповів журналіст.

Проте ті хто має право на відтермінування мобілізації, не зможуть так просто отримати його в ТЦК. Для цього збиратиметься спеціальна комісія, але як вона буде працювати, наразі невідомо – ТЦК чекають на роз'яснення.

"Немає сумнівів, що комісія потребуватиме додаткових документів, може мати питання до військовозобов’язаного. І щоб вчасно відповісти на її запити, треба буде в якийсь спосіб знову здолати черги… До речі, відтермінування потрібно отримувати заново кожні кілька місяців, тому роботи комісії не бракуватиме", – зазначає журналіст.

Ймовірно, ще складніша ситуація в районних ТЦК, до яких приїжджають люди з сотень сіл, за десятки кілометрів, і не всі з них мають власний транспорт.

"Черга в ТЦК — це сувора конкуренція за обмежений ресурс. Тут кожному дуже треба, тому люди готові на все", – пише журналіст.

Як наслідок, у чергах спалахують конфлікти, а поруч з'являються "рішали".

Нагадаємо, який алгоритм оновлення даних у ТЦК, ЦНАП чи застосунку "Резерв+", та чому все одно треба йти до ТЦК після оновлення даних у "Резерв+".

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