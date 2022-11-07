Скільки триватимуть аварійні відключення електроенергії в Києві та інших регіонах: в ДТЕК відповіли

Через дефіцит електроенергії у центральному і північному регіоні України триватимуть аварійні та погодинні відключення світла. Якщо не буде нових обстрілів і руйнувань, то відремонтувати пошкоджені лінії електропередач та іншу критичну інфраструктуру можна буде за два тижні.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телеканалу "Київ".

"У центральному і північному регіонах є великий дефіцит електроенергії, тому застосовуються не лише графіки погодинних вимкнень, а й аварійних відключень. Київ і Київська область також у цьому списку. Ця ситуація буде тривати до тих пір, поки не будуть відремонтовані лінії та інша інфраструктура для того, щоб передати електроенергію до Києва з інших регіонів країни, або ж не будуть додані генеруючі потужності", - сказав Сахарук.

За його словами, якщо не буде нових обстрілів і руйнувань, то відремонтувати все можна найближчим часом – впродовж наступних двох тижнів.

Ситуація з електроенергією у столиці

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що у разі нових потужних російських обстрілів під час морозів у Києві можливою стане евакуація населення, адже відновлення електропостачання може триватиме годинами.

За словами голови департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука, влада Києва підготувала план евакуації місцевого населення на випадок повної відмови електромережі у столиці через обстріли РФ.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що через ракетні обстріли росіян столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку. У столиці уже зараз підготували великий запас палива, генераторів, їжі та питної води на випадок ймовірного блекауту.

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