Скільки триватимуть відключення світла: експерт оцінив терміни відновлення системи

Попередньо, відключення світла можуть залишитися до кінця тижня.

Для відновлення енергосистеми України знадобиться три-чотири дні, але відключення світла можливі й наступного тижня.

Про це голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив у ефірі телеканалу "Новини.LIVE".

"Нам потрібно декілька днів, можливо, три-чотири дні, щоб повністю відновити роботу нашої генерації. Але при цьому відключення можуть залишитися до кінця тижня", – вважає Попенко.

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За його словами, особливо від масованої російської атаки постраждали енергооб’єкти, які забезпечують пікове споживання вранці та увечері. Це може подовжити відключення світла на наступний тиждень.

Голова Спілки споживачів компослуг також зауважив, що у країнах Євросоюзу електроенергія вп’ятеро дорожча, ніж в Україні. Тож імпорт створює збитки для українських енергетичних компаній, тому важливо відновити власну генерацію.

Нагадаємо, через влаштовану 17 листопада масовану атаку РФ по Україні від 18 листопада запроваджуються графіки відключень світла.

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