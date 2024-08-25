Скільки триватимуть відключення світла взимку: нардеп надав найкраший і найгірший сценарії

Якщо температура повітря в Україні взимку знизиться до -10 °C, відключення світла можуть тривати до 8 годин на добу.

Про це повідомив член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, передає Тelegraf.

Нагорняк оцінив ситуацію щодо електропостачання взимку за декількох обставин.

"Якщо не буде нових ракетних атак на енергетичну інфраструктуру, наші енергетики зможуть до зими відновити достатній обсяг генерації. Це дозволить при помірних морозах (наприклад, -2-3 °C) уникнути тривалих відключень", — сказав експерт.

Водночас, за його словами, у цьому випадку обмеженнями все ж таки можливі — на кілька годин на добу. А якщо ж температура впаде до -10-15 °C, відключення можуть бути тривалішими.

"Якщо температура на вулиці буде -10 градусів, відключення можуть тривати до 8 годин на добу", — сказав він.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю ТСН розповів про плани відновлення та захисту енергосистеми в Україні та як фахівці готуються до складної зими. За його совами, у плані є запровадження розподіленої енергії, адже вона складніша для атак ворога.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ГАЛУЩЕНКО СКАЗАВ ПРАВДУ, ЩО БУДЕ ВЗИМКУ! Чи витримає інфраструктура обстріли?

Завдяки децентралізації можливо забезпечити енергоефективне живлення у певному регіоні, навіть у разі поділу системи.

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