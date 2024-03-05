Скільки Україна може виробити за рік дронів: стала відома цифра

Україна щодо виробництва безпілотників вже йде далеко за один мільйон за рік. Цього року українські виробники можуть досягти позначки у два мільйони.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

"Безумовно потреби нашого війська значно більші, ніж можуть покрити зараз можливості нашої країни. І навіть разом з партнерами важко. Проте працюють у цьому напрямку, ми зараз збільшуємо виробництво безпілотників. Всіх дуже вразила фраза президента Володимира Зеленського про один мільйон дронів. І багато людей чомусь в неї не повірили. Проте я вас можу запевнити, що ми в плані виробництва вже йдемо далеко за один мільйон. І я впевнена, що вже в цьому році ми досягнемо позначки двох мільйонів”, - наголосила Ганна Гвоздяр.

Вона також додала, що сьогодні в нашій державі майже 200 компаній залучені у виробництво різного роду дронів. До державних замовлень залучені близько 60 компаній. Для закупівель буде задіяно ще більше.

Нагадаємо, що росіяни показали "масове" виробництво "Шахедів". Проте не слід піддаватися паніці, а тверезо оцінити те, що ми побачили.

Читайте також: