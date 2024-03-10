Скільки Україна витрачає на мобілізацію: пояснення економіста

На сьогодні в Україні мобілізовано 1,1 мільйона осіб, і загальний обсяг дохідної частини бюджету, яку можна використовувати на війну - це 1,7 трильйона гривень.

Про те у скільки Україні обійдуться мобілізовані пояснив економіст Олен Пендзин в етері Апостроф TV.

"Перша цифра. В рік один мобілізований обходиться приблизно у 1,3 мільйона гривень. Це утримання, годування, одяг і мінімальний обсяг озброєння", - йдеться у повідомленні.

Якщо говорити про додаткову мобілізацію 450-500 тисяч чоловік, то свого часу президент озвучував півтрильйона гривень.

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"Але в жодному разі це не ті 44 мільярди, про які заявив Кабмін, а абсолютно інакший рівень грошей. Пані Підласа після обговорення цього питання в комітеті назвала цифру близько 700 мільярдів, з яких 350 - це суто на мобілізацію (годування, одяг) 450 тисяч чоловік, а ще близько 350-400 мільярдів на озброєння і переозброєння мобілізованих", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в урядовому законопроєкті про посилення про мобілізацію буде розширено категорію заброньованих працівників.

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