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Скільки Україна витратить на виробництво зброї у 2024 році: відповідь Шмигаля

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Скільки Україна витратить на виробництво зброї у 2024 році: відповідь Шмигаля

Денис Шмигаль / Фото: Урядовий портал

Фінансування є у 7 разів більшим, ніж минулого року.

Україна планує витратити 1,5 мільярда доларів на виробництво озброєння та техніки у 2024 році. Передовсім йдеться про дрони й далекобійні ракети.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Форумі оборонних індустрій, пише CNN.

Деталі

Збільшення було включено до бюджетного проєкту уряду наступного року. Ці плани виникли у зв'язку з тим, що Київ використовує ракети та безпілотники вітчизняного виробництва для завдання ударів по цілях на російській землі, за межами лінії фронту.

"Ми запускаємо нові виробництва. Ми розширюємо ті, що давали результати до повномасштабного вторгнення. Ми інвестуємо у нові технології та нові розробки. Ми готові допомогти всім, хто виробляє якісне озброєння для нашої армії", – зауважив Шмигаль.

Раніше президент України Володимир Зеленський підбив підсумки Форуму оборонних індустрій. За його словами, почався справді новий етап розвитку української оборонної промисловості.

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Дата публікації
Перегляди
102
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