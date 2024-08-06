Скільки українці платитимуть за газ взимку: в "Нафтогазі" відповіли, чи буде підвищення цін

Голова правління "Нафтогазу" заявив про мораторій на зростання цін.

Ринкова ціна на газ для населення України становить 7,96 грн за куб. м., вожночас, реальна ринкова вартість становить 15 грн за куб. м.

Про це в інтерв'ю "NV Бізнес" заявив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

"Ціна газу, який поставляється приватним споживачам, становить 7,96 грн за куб. м., а ринкова ціна на газ становить близько 15 грн за куб. м", — заявив Чернишов.

Чи буде підвищення цін на газ

Чернишов сказав, що приватні споживачі зараз перебувають у чутливій ситуації.

"Діє мораторій на зростання цін. Ми забезпечимо вартість у розмірі 7,96 грн на наступну зиму. Ця різниця в тарифах скорочує можливості "Нафтогазу" сплачувати дивіденди і податки до державного бюджету. Тим самим скорочуються можливості України реалізовувати соціальні програми або програми розвитку — і це замкнуте коло. Я прихильник виключно ринкових механізмів, більше нічого не діє у світі", — сказав Чернишов.

Він наголосив, що йдеться про захист вразливих верств населення.

"Це наше завдання як держави. Але ми не повинні постачати енергію невразливим верствам населення за заниженою ціною", — заявив Чернишов.

Нагадаємо, у серпні українці оплачуватимуть платіжки за газ за старими тарифами. У разі споживання 9,9 кубометра (соціальна норма на трьох осіб, тільки для плити) щомісячний платіж за газ становитиме 78,8 грн.

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