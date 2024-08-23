Скільки українців досі хочуть об’єднатися з Росією: відсоток шокує

Більшість українців (не менше 87%) підтримують незалежність держави. Водночас 0,3% громадян вважають, що Україні слід об’єднатися з Росією. Зауважимо, що 2013 року таких було 16%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного Інституту соціології.

Не менше 87% опитаних громадян підтримують незалежність України. Водночас 0,3% українців вважають, що державі слід об’єднатися з Росією. Ще 13% опитаних не визначилися із своєю відповіддю на запитання. У КМІС зазначили, що вони могли як вагатися і "наближатися" до табору противників незалежності, так і вагатися щодо формату відносин з РФ, але підтримувати незалежність.

"На нашу думку, як ми зазначали вище, більшість із них насправді є прихильниками незалежності і скоріше вагаються, якою має бути конфігурація відносин з Росією (між незалежною Україною і Росією). Тому фактичний рівень підтримки незалежності вищий за зазначені 87% і, скоріше за все, становить не менше 90-95%", – йдеться в публікації КМІС.

Соціологи звернули увагу, що в лютому 2013 року (тобто майже за рік до Революції Гідності) 81% українців підтримували незалежність, водночас об’єднання з Росією прагнули 16% громадян.

"Якщо дивитися далі, то в 1990-х роках у середньому 64% підтримували незалежність і 32% хотіли об’єднання з Росією, у 2000-х роках у середньому 73% підтримували незалежність і 23% хотіли об’єднання з Росією", – додали у КМІС.

Дослідження КМІС проводяться від 2013 до 2024 років. До лютого 2020 року опитування проводилися методом особистих (face-to-face) інтерв’ю, після – методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews). За географією охоплення до лютого 2014 року опитування охоплювали всі території України, після 2014 року не охоплювали тимчасово окупованих територій. Вибірка кожного опитування становить близько 1000-2000 респондентів. Статистична похибка може становити від 2,9% до 6%.

До слова, за результатами соцопитування КМІС, до трійки найважливіших свят для українців входять Великдень та Різдво Христове, а також День Незалежності. Останнє свято важливим та улюбленим назвали 64% опитаних.

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