Скільки українців досі вважають себе і росіян "братніми народами": опитування

Після 2017 року кількість українців, які вважали себе з росіянами "братніми народами" впала з 27% опитаних до 3%.

Всього 3% опитаних українців погоджуються із судженням, що "українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами".

Про це стало відомо з результатів опитування соціологічної служби "Центр Разумкова".

Дослідники зазначають, що однією з основоположних міфологем радянських часів було твердження "братерства російського та українського народів".

Респондентам пропонувалося зробити вибір із трьох суджень — "українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами", "українці і росіяни раніше були братніми народами, але вже такими не є" та "українці і росіяни ніколи не були братніми народами".

Із першим судженням ("українці і росіяни завжди були і залишаються братніми народами") у 2017 році погодилися близько 27% опитаних, у 2024 її поділяють лише 3%.

Істотно зросла частка тих, хто дотримується думки, що українці і росіяни ніколи не були братніми народами (з 16% до 44%). Частка тих, хто вважає, що українці і росіяни вже не є братніми народами, хоча були такими раніше, знизилася з 50% до 46%.

Особливо помітні зміни порівняно з 2017 роком відбулися у Східному та Південному регіонах. Якщо раніше 52% жителів Сходу вважали, що українці та росіяни – братні народи, то тепер цю точку зору тут поділяють лише 7%. У Південному регіоні частка тих, хто так вважає, зменшилася з 45% до 7%.

Опитування проводилося з 6 по 12 червня методом face-to-face лише на тих територіях, що станом на 2023 рік контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.

Нагадаємо, станом на травень 2024 року 32% опитаних українців вважають, що для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій.

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