Скільки українців довіряють Залужному та Буданову – опитування

Результати опитування про довіру до Валерія Залужного та його можливу відставку.

Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування українців щодо довіри головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та очільнику Головного управління розвідки Кирилу Буданову.

Про це повідомила пресслужба КМІС.

Так, згідно соціології, Валерію Залужному довіряють 94% українців, а очільнику ГУР Кирилу Буданову – 73%.

Водночас рівень недовіри серед тих, хто їх знає, становить 5% для Залужного, 24% – для Буданова.

Ставлення до можливої відставки Залужного

Переважна більшість респондентів – 72% – негативно поставилися до відставки Валерія Залужного. Лише 2% респондентів поставилися до цього позитивно. Ще 21% мають нейтральне сприйняття цього, а 5% – не змогли сформулювати свою думку.

"Сили оборони України та їх командування зберігають потужну суспільну підтримку. Щоденний героїзм захисників та захисниць поза жодним сумнівом у майже кожного пересічного українця. Саме тому українці розраховують на злагоджену і конструктивну співпрацю між військовим командуванням та політичним керівництвом країни. Раніше ми показували, що більшість українців довіряють президенту, а 59% довіряють водночас і президенту, і головнокомандувачу. Також ми бачимо відверто негативне ставлення до можливої відставки В. Залужного (зокрема, і серед тих, хто довіряє президенту). Країна потребує щирих об’єднавчих дій на всіх рівнях", - зазначив заступник виконавчого директора КМІС Антон Грушецький.

Раніше ми писали, яким політикам найбільше довіряють українці – результати опитування.

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