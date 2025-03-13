Скільки українців готові боротися з РФ навіть без підтримки США: опитування The Economist

Водночас 59% опитаних переконані, що Україна здатна перемогти Росію на полі бою.

Абсолютна більшість українців готові продовжувати боротьбу проти Росії, навіть якщо США припинять надавати допомогу.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією Ipsos на замовлення британського видання The Economist.

Опитування, яке провели через тиждень після зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа 28 лютого, засвідчило, що 74% українців підтримують боротьбу з агресором незалежно від позиції Вашингтона.

Водночас 59% опитаних переконані, що Україна здатна перемогти Росію на полі бою, тоді як 21% не поділяють цієї впевненості.

Також читайте Скільки росіян досі підтримують війну проти України: цифра шокує

Дослідження також охопило питання про компроміси заради завершення війни. Виявилося, що найбільш прийнятним варіантом для українців є відмова від вступу до НАТО – таку поступку готові розглянути 38% респондентів, тоді як 37% категорично проти.

Натомість лише 6% згідні на передавання Росії територій, захоплених після 2022 року, а 11% вважають можливою відмову від Криму. Водночас 27% опитаних готові поступитися частиною Донецької та Луганської областей, окупованих ще 2014 року.

Результати опитування демонструють чітке небажання громадян послаблювати обороноздатність країни. Так, 80% виступають проти демілітаризації, а 70% не підтримують зниження мобілізаційного віку. Водночас лише 17% респондентів погоджуються на такий крок, що, на думку видання, має суперечливий вигляд на тлі масової підтримки продовження боротьби. Найбільше прихильників зниження віку мобілізації – серед чоловіків старшого віку.

Рейтинг Зеленського та політичні настрої

Дії Зеленського схвалюють 72% українців – повністю або частково. Для порівняння, рейтинг підтримки Трампа серед американців становить 46%.

Щодо виборів, то 62% громадян України вважають, що їх не слід проводити до завершення воєнного стану. Водночас 19% допускають можливість голосування в разі перемир’я, а 14% виступають за якнайшвидше проведення виборів.

Якби президентські вибори відбулися зараз, то 46% українців підтримали б Зеленського, а 31% – ексголовкома ЗСУ, посла у Великій Британії Валерія Залужного.

Водночас у The Economist зауважили, що через війну політична ситуація в Україні залишається нестабільною, і ці показники можуть змінитися під час реальної виборчої кампанії.

До слова, за даними Київського міжнародного інституту соціології, рейтинг Зеленського зріс до 68% після словесної суперечки з Трампом в Овальному кабінеті.