Скільки українців готові чинити збройний опір наступу Росії – опитування

Частина українців готові чинити збройний опір або опиратися через страйки, бойкоти, мітинги тощо.

Трохи більше половини (57,5%) дорослих українців готові долучитися до різних форм опору в разі широкомасштабного військового наступу Росії.

Про це свідчать результати опитування Київського міського інституту соціології, проведеного від 5 до 13 лютого.

Так, українці відповіли на таке запитання соціологів: "У разі здійснення збройної інтервенції з боку Росії у Ваше місто чи село, чи вдалися б Ви до якихось дій і якщо "так", то яких саме?".

37,3% опитаних українців відповіли, що готові чинити збройний опір ;

опитаних українців відповіли, що готові чинити ; 25% – готові опиратися через акції громадської непокори (страйки, бойкоти, мітинги тощо);

12,4% – зазначили, що виїхали б у безпечніший регіон України;

7,5% – виїхали б закордон;

17,9% – нічого б не робили в разі повномасштабної війни;

в разі повномасштабної війни; 7,6% – не змогли обрати жоден варіант.

Автори соціологічного дослідження зазначили, що частка українців, які готові долучитися до збройного опоруросійському вторгненню, зросла з 33,3% до 37,3% проти показників грудня 2021 року. Водночас за цей період зросла з 21,7% до 25% й готовність українців чинити опір шляхом участі в акціях громадянського спротиву.

Соціологи опитали 2004 громадян з усіх регіонів України (крім АР Крим) через телефон з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% для показників, близьких до 10%, 1,1% для показників, близьких до 5%.

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