Скільки українців готові відмовитися від територій заради миру: кількість суттєво зросла

Станом на травень 2024 року 32% опитаних вважали, що для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій. Водночас більшість (55%) виступали проти будь-яких територіальних поступок Росії.

Про це стало відомо з опитування КМІС.

Як зазначають соціологи, у період з травня 2022 року до травня 2023 року ситуація була відносно стабільною: близько 8-10% респондентів були готовими на територіальні поступки, а абсолютна більшість - 82-87% - стабільно виступали проти.

Після травня 2023 року простежується поступове зростання частки тих, хто готовий до територіальних поступок. Так, до кінця 2023 року готовність відмовитися від територій зросла до 19%, у лютому 2024 року - до 26%, у травні 2024 року - до 32%.

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Частка тих, хто виступає проти територіальних поступок, відповідно, стабільно знижувалися в зазначений період.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування упродовж 16-22 травня 2024 року серед 1067 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський відповів, чи поступиться територією, аби зберегти життя людей. За його словами, Україні важливо зберегти життя своїх громадян, однак це не означає готовність поступитися на користь Росії 30% своєї території.

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