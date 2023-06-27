Скільки українців хочуть закритих кордонів та візи з Росією - опитування

Після окупації Криму і початку війни на Донбасі значно зросла частка тих, хто вважав, що відносини мають бути, як з іншими державами

Майже 80% українців підтримують закриті кордони, візи та митницю з Росією.

Про це йдеться в опитуванні КМІС, яке опубліковали 27 червня.

"Перед Революцією Гідності переважна більшість українців (70%) хотіли бачити країни незалежними, але дружніми державами", - зазначають у результатах дослідження.

Натомість лише 15% наполягали на тому, що відносини мають бути як з іншими державами – із закритими кордонами, візами, митницями. Ба більше, істотна частка респондентів (12%) бажали навіть об’єднання в одну державу.

Також читайте Ракетна атака по Кременчуку: Ігнат повідомив перші подробиці

"Після окупації Криму і початку війни на Донбасі значно зросла частка тих, хто вважав, що відносини мають бути як з іншими державами (з 15% до 44%), хоча все одно 48% вважали, що країни мають лишатися дружніми (частка тих, хто виступав за об’єднання знизилася до 5%)", - йдеться у повідомленні.

Попри це, загалом після повномасштабного вторгнення до 79% зросла частка тих, хто хоче мати закриті кордони, візи та митницю з Росією (ідентичний показник у липні 2022 року і травні 2023 року).

Відомо, що опитування проводилося упродовж 26 травня-5 червня 2023 року Київським міжнародним інститутом соціології.

Прикметно, що до вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, 84% українців виступають проти будь-яких територіальних поступок РФ.

Такий ж відсоток українців переконаний, що в Україні немає проблем із використанням російської мови, а російськомовні громадяни не зазнають утисків і переслідувань.

Читайте також: