Скільки українців хочуть залишитися і скільки переїхали б до ЄС чи США: соціологи вразили відповіддю

Соціологи звертають увагу на настрої серед молоді: 74% українців у віці до 30 років хочуть лишатися в Україні.

У вересні 2024 року абсолютна більшість українців (79%) заявляють, що навіть у разі отримання громадянства США або країни ЄС вони б однаково залишилися в Україні.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Готовність переїхати за кордон порівняно з вереснем 2022 року зросла до 19%, проте залишається помітно нижчою, ніж була 2020 року (28%).

Чи переїхали б жити до США / ЄС, якби без умов отримали громадянство / Фото: КМІС

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Серед усіх вікових категорій також є зростання частки тих, хто хотів би переїхати за кордон, проте серед усіх вікових категорій 74-86% хочуть залишатися жити в Україні.

Соціологи звертають увагу на настрої серед молоді України. Так, серед 18-29 річних українців 2020 року майже половина (46%) хотіли б переїхати за кордон. До вересня 2022 року показник знизився до 13%, далі до вересня 2024 року він зріс до 26%. Хоча зростання відчутне, але однаково 74% українців у віці до 30 років хочуть лишатися в Україні. Схожий тренд характерний і для 30-44-річних (серед яких наразі 75% не хочуть переїжджати з України).

Чи переїхали б жити до США / ЄС, якби без умов отримали громадянство, серед окремих вікових категорій / Скриншот: КМІС

Переважна більшість чоловіків 25-55 років (70%) не хотіли б переїжджати з України. Хотіли б – 27%. Серед жінок у віці 25-55 років 80% не хотіли б переїжджати з України, хотіли б – 18%.

Соціологи спеціально наводять результати і для чоловіків, і для жінок (зокрема, і в динаміці), щоб показати, що бажання переїзду для чоловіків не можна зводити винятково до мобілізації. Наприклад, 2020 року також помітно більше чоловіків хотіли б переїхати за кордон, ніж жінок. Водночас у будь-якому разі переважна більшість українських чоловіків мобілізаційного віку навіть за наявності легальних можливостей не хотіли б залишати Україну.

Чи переїхали б жити до США / ЄС, якби без умов отримали громадянство, серед чоловіків і жінок у віці 25-55 років / Скриншот: КМІС

Що кажуть у КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, відтік населення, особливо молодих українців, є хронічною українською проблемою за всі роки незалежності, яка особливо загострилася після повномасштабного вторгнення.

За словами Грушецького, водночас складні умови воєнного часу і тривала повномасштабна війна, зростання тривожності та втоми створюють сприятливий простір для поширення маніпуляцій про настрої українців.

"Нерідко можна бачити наративи (як від ворожих пропагандистських джерел, так і від окремих українських суб’єктів) про те, що "українці хочуть покинути Україну та облаштовуватися на Заході" чи "Україна – концтабір, яка обмежує права населення, зокрема чоловіків" (і відповідне трактування, що "насправді" українці не хочуть залишатися і боронити свою землю)", – зазначив він.

Результати опитування показують, що насправді більшість українців (зокрема, українських чоловіків мобілізаційного віку та жінок молодшого / середнього віку) хочуть, попри всі наявні складнощі та ризики, залишатися в Україні.

"Поширений у медіа образ молодого чоловіка, який перепливає Тису, чи молодої жінки, яка їде жити краще життя до Європи, не є репрезентативним для чоловіків і жінок України", – сказав соціолог.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування впродовж 1-6 вересня 2024 року серед 1015 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України.

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